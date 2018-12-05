معيتيق يبحث مع تكالة مراحل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق مع رئيس لجنة الشوؤن الاقتصادية والمالية بالمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة؛ المراحل التي نفذت من برنامج الإصلاحات الاقتصادية ونتائجها والخطوات القادمة للبرنامج.

وناقش الاجتماع البدء في مشروعات التنمية للمساهمة في إعادة التوازن للاقتصاد؛ والعمل على صرف علاوة العائلة المقررة قانونا لتخفيف الأعباء على المواطن.

وأعرب تكالة خلال اللقاء عن ارتياح المجلس لنتائج القرارات الصادرة من الرئاسي فيما يخص الإصلاحات و تنفيذ باقي الخطة حسب البرنامج المعد بالخصوص حسب قوله.

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