بسبب اختلال ميزان العرض والطلب.. أسعار العقارات تنخفض في دبي

كشف مصرف الإمارات المركزي عن تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 7.4% في الربع الثالث من 2018، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، أما انخفاض الأسعار في الربع الثاني فكان بنسبة 5.8%.

هذا وأكد تقرير المصرف الصادر أمس الثلاثاء، أن أسعار العقارات السكنية في دبي تتراجع بشكل شبه مطرد من شهر لآخر منذ بداية 2017، بسبب اختلال ميزان العرض والطلب.

كما هبطت أسعار العقارات السكنية في إمارة أبو ظبي بنسبة بلغت 6.1% على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد انخفاضها بنسبة 6.9% في الربع الثاني.

