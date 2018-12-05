دولة رئيس مجلس الوزراء يعقد اجتماعا تقابليا مع معالي رئيس هيئة الرقابة الإدارية

قرنادة 05 ديسمبر 2018 (وال) – التقى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله عبدالرحمن الثني بمعالي رئيس هيئة الرقابة الادارية الاستاذ عبدالسلام الحاسي وذلك خلال زيارة أجراها دولته الإثنين للهيئة في إطار التنسيق المستمر بين الحكومة والأجهزة الرقابية.

وعقد دولته فور وصوله لمقر الهيئة اجتماعا تقابليا مع معالي رئيس الهيئة حضره السادة مديروا الإدارات والأقسام والفروع بالهيئة إضافة إلى معالي نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات، ورئيس الهيئة العامة للموصلات والنقل، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء، ورئيس لجنة الأزمة بالجنوب ، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء، ومدير الإدارة القانونية برئاسة مجلس الوزراء، ومدير مكتب وزير الخارجية.

وتناول الاجتماع طرح العديد من المواضيع والملفات المهمة من أجل وضع حلول لها، وذلك لتذليل الصعوبات التي قد تعترض بعض الملفات،

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي لتذليل الصعوبات التي تواجة الحكومة والأجهزة الرقابية، لافتا إلى أن الحكومة مستعدة لتوفير كافة الإمكانيات لجميع الاجهزة مهما تكن تبعيتها من خلال الميزانية العامة وحسب الاحتياجات التي تحددها تلك الجهات.

وأعرب دولته عن أمله في الخروج ببعض الحلول لبعض المشاكل التي لن تحل بالمراسلات والعمل الروتيني .

وأشار إلى أن الحكومة خلال المدة الماضية كانت تشوب اعمالها بعض القصور ووجود بعض الاخطاء الغير مقصودة والتي كان الغرض منها إيجاد حلول مستعجلة لمشاكل المواطن . (وال – قرنادة) ع ع

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