ارتفاع جديد للدولار أمام الدينار بالسوق السوداء

سجل سعر صرف الدينار الليبي المزيد من التراجع ليتخلى عن بعض مكاسبه التي حققها خلال الايام الماضية أمام العملات الاجنبية في السوق الموازية، وكانت العملات الاجنبية قد إنهارت خلال الايام الماضية بشكل كبير لأول مرة منذ أكثر من عام لتكسر حاجز الأدنى خلال 2018.

وصعد سعر الدولار اليوم امام الدينار من جديد بختام التعاملات في السوق وبلغ سعره 4.900 للبيع و4.880 دينار للشراء هذا المساء وفقاً لمتابعون وصفحات متخصصة بالعملات.

وتراجع الدولار عن حاجز الـ5 دنانير منذ يومين مسجلاً أقل قيمة له منذ نحو شهرين.

وتداول متعاملون بسوق العملات الأجنبية بزليتن اليورو عند 5.35 دنانير، أي بزيادة 5 قروش عن تعاملات الأمس، وسجل الباوند الاسترليني 5.900 دينار.

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واستقر سعر كسر الذهب عيار 18 عند 130 دينارا، وهي ذات القيمة التي تم تداوله بها عند إغلاق السوق أمس.