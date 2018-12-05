كاباو ترفع سقف السحب لـ2000 دينار

بدأ مصرف الجمهورية في مدينة كاباو برفع قيمة السحب إلى 2000 دينار، في إشارة إلى بوادر نهاية أزمة السيولة التي طالت سنوات في ليبيا.

وتأتي هذه الخطوة بعد مراحل قاسية عاشها الليبيون مع الأزمة، واستغلال بعض الأطراف لها في زيادة الأسعار.

وكانت مدينة طرابلس قد شهدت قبل شهر تقريبا انفراجا ملحوظا في رفع سقف السحب من المصارف، يليها بعض المدن والمناطق التي بدأت فيها المصارف بالعمل على رفع سقف السحب إلى مبالغ أكبر مما كانت عليه في فترات سابقة، التي أجبرت المواطن في ليبيا على تحمّل الأزمة والتكيّف مع الظروف القاهرة التي يعيشها من سنوات.

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