فرنسا تتخطى الدنمارك وتسجل أعلى مستوى ضريبة بين الدول المتقدمة

سجلت فرنسا أعلى إيرادات ضريبية بين البلدان المتقدمة في 2017، متخطية بذلك عن الدنمارك، حيث شهدت حصيلة الضرائب الحكومية مستوى قياسيا مرتفعا، أدت إلى احتجاج عارم نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبلغت إيرادات الضرائب الحكومية نسبة 34.2% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي بين الدول 34 المتقدمة، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأضافت أنه بالرغم من أن الزيادة طفيفة مقارنة مع 34% في 2016، إلا الرقم الجديد يعد أعلى متوسط لإجمالي الضريبة منذ أن بدأت تسجيل البيانات في 1965.

وارتفعت إيردات الضرائب الحكومية في فرنسا إلى 46.2% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تراجعت الدنمارك إلى 46%.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا