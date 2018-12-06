أزمة الوقود والغاز تجمع الهجرسي والطويل

عقد اجتماع بمقر رئاسة الاركان العامة في طرابلس حضره رئيس الأركان العامة للجيش الليبي اللواء عبد الرحمن الطويل ورئيس لجنة أزمة الوقود والغاز ميلاد الهجرسي، حول الترتيبات الجارية مع وزارة الداخلية للحد من ظاهرة تهريب الوقود وتزويد المناطق الجنوبية بالوقود والغاز.

وتطرق الاجتماع إلى ما تشهده منطقة الجنوب من معاناة في نفاذ الوقود والغاز منذ 7 اشهر ما جعل أهلها ضحية لتجار السوق السوداء واستغلال النقص برفع سعر لتر الوقود الى 3.500 دل.

وأكد رئيس الاركان العامة خلال الاجتماع عن بدء الترتيبات فورا وتكليف أحد الضباط التابع لرئاسة الاركان العامة للتنسيق مع الوحدات العسكرية لاتخاد كافة ما يلزم لضمان وصول الوقود والغاز بأسرع وقت ممكن واستئناف سلاح الجو للطلعات الجوية ودك نواقل تهريب الوقود ومواقع جمع الوقود المهرب في المنطقة الغربية.

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