ارتفع الدولار اليوم الأربعاء لكنه ظل تحت ضغط حيث يؤدي تحول منحنى العائد على سندات الخزانة الأميركية إلى مخاوف من ركود اقتصادي محتمل.

وحقق الدولار أداء متميزا بلا منازع لأشهر أمام بقية العملات لكن هذا قد لا يستمر بفعل تنامي المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاميركي.

وزاد مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 97.103 مقلصا خسائر الأسبوع الحالي إلى 0.2 بالمئة.

ونزل المؤشر، الذي يقيس قوة العملة الاميركية مقابل سلة عملات رئيسية، 0.6 بالمئة متراجعا عن أعلى مستوى في 17 شهرا 97.693 الذي لامسه في 17 تشرين الثاني.

وهبط اليورو 0.1 بالمئة إلى 1.1328 دولار.

وقال محللون في كومرتس بنك إنه في غياب قرار في النزاع بين الاتحاد الأوروبي وإيطاليا بشأن الميزانية أو أي تطورات إيجابية متعلقة باليورو، فمن المرجح تداول العملة الأوروبية في نطاق بين 1.12 و1.16 دولار.

وتراجع الدولار الاسترالي أكثر من 0.7 بالمئة مقابل الدولار الاميركي بفعل بيانات اقتصادية مخيبة للتوقعات مما قلل بدرجة أكبر فرص زيادة سعر الفائدة.

وابتعد الدولار الاسترالي بشدة عن أعلى مستوى في أربعة أشهر الذي سجله مطلع الأسبوع الحالي عند 0.7394 دولار اميركي.

وزاد الدولار 0.2 بالمئة إلى 112.97 ين ليعوض بعض خسائر الجلسة السابقة عندما سجل أكبر خسائره اليومية منذ 20 تموز.

The post الدولار يرتفع.. ومخاوف من ركود اقتصادي محتمل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا