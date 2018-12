أعلنت الحكومة الفرنسية، الأربعاء، إلغاء الضرائب على الوقود لعام 2019، وذلك على خلفية احتجاجات “السترات الصفراء”.

وبحسب معلومات تناولها الإعلام الفرنسي، نقلًا عن “الإليزيه”، فإنه تم إلغاء الضرائب على الوقود بالنسبة للعام المقبل، بعد يوم من إعلان الحكومة الفرنسية تعليقها مدة 6 أشهر.

وفي كلمة له بالبرلمان الوطني، في وقت سابق الأربعاء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فليب، أنه بإمكانهم إلغاء قرار فرض ضرائب جديدة على الوقود، الذي تم تعليقه مدة 6 أشهر، الثلاثاء، في حال لم يتم إيجاد حل جيد بخصوص القدرة الشرائية.

والثلاثاء، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، تعليق فرض الضرائب الجديدة على الوقود 6 أشهر، استجابة لمطالب المحتجين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها فيليب، بمقر الحكومة بباريس، وأعلن خلالها أيضًا، أن الحكومة قررت عدم زيادة أسعار الكهرباء والغاز، الشتاء المقبل.

وتعد احتجاجات “السترات الصفراء”، التي عمت مدنًا مختلفة في البلاد وسجلت أعمال تخريب ونهب، أكبر أزمة محلية تواجه الرئيس إيمانويل ماكرون، منذ توليه رئاسة البلاد.

وتشهد فرنسا احتجاجات ينظمها أصحاب “السترات الصفراء” منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، تخللتها أعمال عنف، حيث استخدمت الشرطة القوة ضد المحتجين.

وقتل في المظاهرات، 3 أشخاص وأصيب ألف و43 شخصًا بجروح بينهم 222 من رجال الأمن، وتم توقيف 424 شخصًا.

The post بعد تعليقها مدة 6 أشهر.. الحكومة الفرنسية تُلغي الضرائب على الوقود لعام 2019 appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا