“أوبك” قد يخفضون إنتاج النفط بالعودة إلى حصص 2016

قال مصدر في منظمة أوبك، اليوم الأربعاء، إن المنظمة وحلفاءها بقيادة روسيا يناقشون فكرة خفض إنتاج النفط العام المقبل بالعودة إلى حصص الإنتاج المتفق عليها في 2016.

وستعني هذه الخطوة خفض إنتاج النفط بأكثر من مليون برميل يوميًا.

ودعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها إلى عدم خفض إنتاج النفط في العام المقبل، قائلًا إن “ذلك من شأنه أن يدفع أسعار الخام للارتفاع على مستوى العالم.”

وقال ترامب على “تويتر” قبل اجتماع المنظمة غدًا الخميس، لمناقشة تخفيضات الإنتاج “نأمل أن تبقي أوبك على تدفقات النفط كما هي، ولا تكبحها. العالم لا يريد أن يرى ارتفاعًا في أسعار النفط ولا يحتاج لذلك”.

وكان الرئيس الأمريكي، قد حث السعودية في وقت سابق على عدم خفض الإنتاج؛ لكي تبقى الأسعار منخفضة، بينما أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران الشهر الماضي.

ومن ناحية أخرى، أكد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، اليوم الأربعاء، أن إيران لن تناقش حصتها الإنتاجية في “أوبك” ما دامت تحت العقوبات.

وأضاف “ما دامت إيران تحت العقوبات، فإن حصة الجمهورية الإسلامية في أوبك لن تكون موضع نقاش مع أي أحد”.

