اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018، الساعة 09:00 القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 4.870 دينار 4.850 دينار
اليورو 5.430 دينار 5.350 دينار
الجنية الاسترليني 6.070 دينار 5.990 دينار
الليرة التركية 0.910 دينار 0.830 دينار
الدينار التونسي 1.550 دينار 1.470 دينار
الجنية المصري 0.2625 دينار 0.2545 دينار
الدولار الكندي 3.750 دينار 3.670 دينار
الدينار الاردني 6.750 دينار 6.680 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك