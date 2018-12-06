ليبيا على طاولة اجتماع أعضاء أوبك اليوم

تجتمع اليوم الدول الأعضاء في منظمة أوبك في فيينا لمناقشة عدة ملفات أبرزها إمكانية خفض الإنتاج الذي يلقى قبولا كبيرا من المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع ألّا يمر اجتماع فيينا دون التطرق لملف ليبيا المعفاة من اتفاقية خفض الإنتاج الأولى في عام 2016 بسبب حالة عدم الاستقرار وتدهور نسب الإنتاج.

وأكّد مراقبون قبل شهر أن بعض أعضاء أوبك ربما يدفعون إلى إبقاء الإعفاء على ليبيا التي شهدت تحسنا ملحوظا في مستويات الإنتاج عند مليون وثلاثمئة ألف برميل يوميا، وكان صنع الله قد دعا في نوفمبر الماضي إلى استثناء ليبيا من أي قرارات لخفض الإنتاج.

يُشار إلى أن ملف خفض الإنتاج قد ألقى بظلاله على سوق النفط العالمية، ما جعل من دولة مثل روسيا، غير العضو والداعمة لملف خفض الإنتاج، تتابع ببالغ الاهتمام مجريات الأمور ومسارات الاجتماع مع حلفائها من الدول الأعضاء.

وتتفق موسكو مع الرياض من حيث مبدأ التخفيض، غير أن وجهات النظر ما زالت مختلفة على النسب المحددة للإنتاج وسط معارضة مطلقة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وألقت صبيحة يوم الاجتماع بظلالها على أسعار النفط التي هبطت إلى مستويات واحد وستين دولارا وستة سنتات، أي بفارق خمسين سنتا عن إغلاقات يوم الأربعاء، منتظرة ما سينتج عن اجتماع الدول الأعضاء.

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