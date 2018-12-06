لجنة لكشف التلاعب بمُخصصات وقود بني وليد

أصدر عميد بلدية بني وليد قراراً بتشكيل لجنة لمتابعة وصول وتوزيع الوقود وغاز الطهي على المواطنين بالمدينة.

ونص القرار على تكليف مدير مديرية الأمن بني وليد، العقيد عبدالسلام الباقول، برئاسة اللجنة وآمر الحامية العسكرية بني وليد وجهاز الحرس البلدي بني وليد ومراقبة الاقتصاد بالمدينة.

وستتولى اللجنة المُشكّلة بموجب نص القرار مهام حصر مراكز توزيع الغاز ومحطات الوقود، ومُتابعة سير عملها والتحقق من أدائها لمهامها وبيع أسطوانات الغاز وأسعارها بالتنسيق مع جهاز الفرع البلدي ومراقبة الاقتصاد، وحصر التجاوزات والمخالفات وتقديم الحالات المخالفة ضمن كشوفات رسمية للبلدية ليتم اتخاذ مايلزم حيالها.

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