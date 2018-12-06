ارتفاع طفيف للدينار مقابل الدولار بمستهل السوق الموازي

انخفض سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف في مستهل تعاملات السوق الموازي صباح اليوم بعد أن كان قد أرتفع أمس بشكل نسبي عقب موجة هبوط جماعي للعملات بدأتها منذ أسبوع.

وتراجع سعر الدولار اليوم امام الدينار من جديد بمستهل التعاملات في السوق وبلغ سعره 4.880 للبيع و4.860 دينار للشراء وفقاً لمتابعون وصفحات متخصصة بالعملات.

وتخلى الدولار عن حاجز الـ5 دنانير منذ ثلاثة أيام مسجلاً أقل قيمة له منذ أكثر من عام.

وتداول متعاملون بسوق العملات الأجنبية اليورو الاوروبي عند 5.430 دنانير، وسجل الباوند الاسترليني 6.07 دينار.

وسجل سعر كسر الذهب عيار 18 أي تغيير وسجل 136.5 دينارا، ليرتفع 6.5 دينار عن إغلاق السوق أمس.