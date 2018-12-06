أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء ليوم الخميس 6 ديسمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
الدولار الأمريكي 4.880 دينار
اليورو الأوروبي 5.430 دينار
الجنية الإسترليني 6.07 دينار
الليرة التركية 0.910 دينار
الدينار التونسي 1.550 دينار
الجنية المصري 0.2625 دينار
الدولار الكندي 3.750 دينار
الدينار الاردني 6.750 دينار
حوالات دبي-تركيا 4.900 دينار
كسر الذهب عيار 18 = 136.5 دينار
كسر الفضة = 1.76 دينار
بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار
بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار
ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.
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