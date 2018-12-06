صنع الله: “أوبك” تشجع استقرار سوق النفط ولا تريد تقلبات

أعلن رئيس مؤسسة النفط الوطنية الليبية، مصطفى صنع الله، اليوم الخميس، أن منظمة “أوبك” تشجع استقرار سوق النفط ولا ترغب في أي تقلبات.

وقال صنع الله في تصريح لوكالة “سبوتنيك” قبل بدء اجتماع قمة “أوبك” الـ 175 في فيينا: “نحن دائما نشجع استقرار السوق، إنها السياسة العامة لمنظمة “أوبك”، لا نريد تقلبات في السوق، ولا نريد عرض أكثر من اللازم، أو نقص في الإمدادات، نحن نعمل على توازن السوق، إنها سياسة عامة لمصدِري النفط”.

وردا على سؤال حول حجم إنتاج ليبيا من النفط، قال صنع الله: “لقد فقدنا الكثير من حجم إنتاج النفط خلال الأسبوع الماضي نتيجة الأحوال الجوية السيئة، حيث أغلقت 7 موانئ من أصل 8 موانئ (لتصدير النفط). حجم الإنتاج الحالي نحو مليون برميل يوميا”.

وبدأ، اليوم، في فيينا الاجتماع الـ 175 لمنظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، لتحديد سياسة الدول المنتجة بشأن خفض الإنتاج مستقبلا وضمان استقرار سوق النفط العالمية. وتجري هذه القمة وسط مخاوف بعض الخبراء حول مستقبل صفقة فيينا لخفض الإنتاج.

وكان وزير النفط العماني، محمد الرمحي، قد أعلن يوم أمس الأربعاء، أن لجنة رقابة “أوبك+” أوصت بخفض إنتاج النفط في النصف الأول من العام القادم، وأن أطراف الصفقة يناقشون خفض الإنتاج استنادا إلى مستويات الإنتاج في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2018.

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