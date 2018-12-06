النفط يهبط 5% بعد تلميح أوبك إلى خفض أقل للإنتاج

العنوان-فيينا

خسرت أسعار النفط يوم الخميس نحو خمسة بالمئة بعد أن لمحت أوبك إلى أنها قد تتفق على خفض أقل من المتوقع للإنتاج وفي الوقت الذي تضررت فيه أسواق الأسهم العالمية جراء المخاوف بشأن الأثر الاقتصادي للتوترات التجارية.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط بالتنسيق مع منتجين من خارج المنظمة مثل روسيا وسلطنة عمان وقازاخستان.

كانت التوقعات تشير إلى خفض مشترك بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا، إلى أن قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قبل الاجتماع إن مجموعة ”أوبك+“ ستكون مرتاحة لخفض يبلغ مليون برميل يوميا فقط.

وبحلول الساعة 1043 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.72 دولار إلى 8.84 دولار للبرميل، بعد أن بلغت أدنى مستوى خلال الجلسة عند 58.36 دولار، وتراجعت عقود الخام الأمريكي 2.32 دولار إلى 50.57 دولار للبرميل.

وخسر خام برنت والخام الأمريكي 30 بالمئة من قيمتهما في ربع السنة الحالي وحده.

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