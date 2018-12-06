اقتصاد

استقرار معدلات التضخم التونسي في نوفمبر

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المعهد الوطني للإحصاء التونسي إن معدلات التضخم في تونس استقرت في نوفمبر على أساس سنوي عند 7.4%، حيث سجلت معظم أسعار السلع الواردة في قياس معدلات التضخم استقراراً مقارنة مع أكتوبر وسبتمبر الماضيين.

أما في شهر أغسطس فكانت نسبة التضخم في البلاد قد تراجعت 0.1% عن سبتمبر 2018، في الوقت الذي أكد فيه البنك المركزي “استمرار الضغوط التضخمية”، التي رجح تواصلها نظرا لعدة مؤشرات، منها الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية خاصة الطاقة.

يذكر أن الارتفاع في نسبة التضخم، وبالتحديد في أسعار الطاقة بأنواعها، يهدد الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد المحلي، والمقدرة الشرائية للمواطنين.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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