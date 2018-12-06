استقرار معدلات التضخم التونسي في نوفمبر

قال المعهد الوطني للإحصاء التونسي إن معدلات التضخم في تونس استقرت في نوفمبر على أساس سنوي عند 7.4%، حيث سجلت معظم أسعار السلع الواردة في قياس معدلات التضخم استقراراً مقارنة مع أكتوبر وسبتمبر الماضيين.

أما في شهر أغسطس فكانت نسبة التضخم في البلاد قد تراجعت 0.1% عن سبتمبر 2018، في الوقت الذي أكد فيه البنك المركزي “استمرار الضغوط التضخمية”، التي رجح تواصلها نظرا لعدة مؤشرات، منها الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية خاصة الطاقة.

يذكر أن الارتفاع في نسبة التضخم، وبالتحديد في أسعار الطاقة بأنواعها، يهدد الانتعاشة التي يشهدها الاقتصاد المحلي، والمقدرة الشرائية للمواطنين.

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