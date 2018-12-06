أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الخميس 6/12/2018 وسعر الذهب والفضة

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018 تراجعاً طفيفاً في مستهل تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 4.870 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد ارتفع اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي بشكل نسبي في بدء تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.430 دينار.

بدوره صعد سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل نسبي خلال مستهل التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 6.07 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث3

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.870 دينار 4.850 دينار اليورو 5.430 دينار 5.350 دينار الجنية الاسترليني 6.070 دينار 5.990 دينار الليرة التركية 0.910 دينار 0.830 دينار الدينار التونسي 1.550 دينار 1.470 دينار الجنية المصري 0.2625 دينار 0.2545 دينار الدولار الكندي 3.750 دينار 3.670 دينار الدينار الاردني 6.750 دينار 6.680 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 136.5 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 159.2 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 182 دينار

كسر الفضة = 1.76 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار

دولار بالشيك المصدق – دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.