أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء  الخميس 06 ديسمبر 2018

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الخميس 06 ديسمبر 2018، الساعة 00000 القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 4.870 دينار

اليورو الأوروبي 5.430 دينار

الجنية الإسترليني 6.07 دينار

الليرة التركية 0.910 دينار

الدينار التونسي 1.550 دينار

الجنية المصري 0.2625 دينار

الدولار الكندي 3.750 دينار

الدينار الاردني 6.750 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.880 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 136.5 دينار

كسر الفضة = 1.76 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار

بطاقات الفيزا 10 آلاف دولار = 4.40 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية