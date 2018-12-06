الدولار يواصل ارتفاعه أمام الدينار 

حقق سعر صرف الدولار ارتفاعاً مفاجئاً أمام الدينار الليبي في السوق السوداء بقيمة 12 قرشا في تداولات اليوم الخميس ليسجل مساء اليوم الساعة ال17:00 بالتوقيت المحلي 5 دنانير.

وكانت السوق السوداء قد أغلقت أمس الأربعاء عند 4.900 دنانير للدولار ليفتتح السوق التداولات اليوم الخميس عند مستويات 4.880 دنانير للدولار.

وسجل سعر اليورو عند 5.43 دنانير، فيما ارتفع كسر الذهب عيار 18 إلى 138 دينارا بعدما سجّل أمس 130 دينارا.

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وبحسب مصادر من داخل سوق المشير في طرابلس، فإن تراجع إقبال تجار السلع على شراء الدولار من السوق السوداء ضغط بشكل كبير على الدولار، ماجعله ينخفض بقيمة 400 درهم مقارنة مع الأسبوع الماضي.

من ناحية أخرى، قال مهتمون بالشأن الاقتصادي إن قرار إدارة الشؤون الفنية بمصلحة الجمارك القاضي بتأجيل قرار منع دخول السلع الموردة بإجراءات خارجة عن سياسة المصرف المركزي إلى الأول من فبراير، من شأنه أن يؤثر على السوق السوداء، وأن هذا الإجراء سيسهم في ارتفاع قيمة العملات الأجنبية بشكل طفيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية