هبوط أسعار النفط بعد تمليح أوبك بخفض الإنتاج

لندن-العنوان

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس بعد أن لمحت أوبك إلى أنها قد تتفق على خفض أقل من المتوقع للإنتاج.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 2.72 دولار إلى 8.84 دولار للبرميل، بعد أن بلغت أدنى مستوى خلال الجلسة عند 58.36 دولار، وتراجعت عقود الخام الأمريكي 2.32 دولار إلى 50.57 دولار للبرميل.

وخسر خام برنت والخام الأمريكي 30 بالمئة من قيمتهما في ربع السنة الحالي وحده.

وتجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في فيينا لاتخاذ قرار بشأن سياسة إنتاج النفط بالتنسيق مع منتجين من خارج المنظمة مثل روسيا وسلطنة عمان وكازاخستان.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، قبل الاجتماع إن مجموعة “أوبك+” ستكون مرتاحة لخفض يبلغ مليون برميل يوميا فقط.

وقالت مصادر من أوبك وخارجها إن السعودية تريد أن تساهم موسكو في خفض الإنتاج بما لا يقل عن 250 إلى 300 ألف برميل يوميا، لكن روسيا تصر على أن الخفض يتعين أن يكون بنصف هذه الكمية فقط.

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