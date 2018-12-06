أوبك تُخفّض الإنتاج.. وليبيا في حالة ترقب

توصلت الدول الأعضاء في أوبك، اليوم الخميس، إلى اتفاق يتعلق بخفض الإنتاج، ورجّح خبراء دوليون أن يتم الإعلان عن الكميات الجديدة يوم غد الجمعة، بعد مشاورات من المُنتظر أن تجري مساء اليوم.

وتترقب ليبيا نتائج الاجتماع يوم الجمعة ما إن كانت منظمة الدول المصدرة للنفط ستوافق على استثناء ليبيا من خفض الإنتاج تنفيذاً لقرار الإعفاء الصادر في أكتوبر 2016.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مُصطفى صنع الله، قد طالب في وقت سابق أوبك باستمرار إعفاء الإنتاج الليبي من أي قيد أو شرط تزامناً مع مرور القطاع بمرحلة تحسن في الإنتاج، حيث وصل إلى مستوى مليون و300 ألف برميل يوميا.

يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية من مؤيدي مشروع خفض الإنتاج، وتتجه روسيا إلى تشجيع الدول الأعضاء على تنفيذه إلا أن نقطة التشاور مع المملكة العربية السعودية تدور حول الكميات التي ستحدد لاحقا.

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