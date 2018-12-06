تأجيل قرار “ضوابط استيراد السلع” الجديد

قررت الإدارة العامة للشؤون الفنية بمصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية بحكومة الوفاق، تأجيل تطبيق قرار منع دخول السلع والبضائع إلا بإجراءات مصرف ليبيا المركزي إلى الأول من فبراير المقبل بعد أن كان من المُقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع يناير القادم.

وعلق مراقبون اقتصاديون على القرار أنه خطوة إيجابية تساهم في السيطرة على السوق السوداء بسبب عدم توجه التجار إلى السوق السوداء لشراء النقد الأجنبي ما يسهم في تقليص الفارق بين السعر الرسمي والموازي.

يُذكر أن القرار كان له الأثر المباشر على السوق السوداء، وانخفض الدولار أمام الدينار إلى 7 دنانير و700 درهم قبل أن يعاود الارتفاع مساء الخميس إلى 4 دنانير و900 درهم.

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