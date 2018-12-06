اقتصاد

اعتقال مديرة هواوي المالية في كندا

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتقلت السلطات الكندية المديرة المالية لشركة هواوي، منغ وانز، للاشتباه بأنها انتهكت العقوبات الأميركية على إيران في عمليات التصدير، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم وزارة العدل الكندية.

وأكدت شركة التكنولوجيا الصينية اعتقال منغ بطلب من الجانب الأميركي، مشيرة إلى أنها لم تتلق معلومات كافية بشأن التهم الموجهة لها، مضيفة أنها ليست “على علم بأي مخالفة ارتكبتْها منغ”،  بينما طالبت السفارة الصينية في كندا بالإفراج عنها فورا.

يذكر أن السلطات الأميركية قامت بالتحقق في أمر الشركة منذ 2016 بسبب مزاعم عن أنها تشحن منتجات من أصل أميركي إلى إيران ودول أخرى.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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