تأجيل قرار “ضوابط استيراد السلع”.. يرفع أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار في السوق السوداء

ارتفع سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي بشكل ملحوظ في ختام تعاملات السوق الموازي صباح اليوم بعد أن سجلت العملات الاجنبية هبوط جماعي امام الدينار.

وتراجع سعر الدولار اليوم امام الدينار من جديد بمستهل التعاملات في السوق وبلغ سعره 4.970 للبيع و4.950 دينار للشراء وفقاً لمتابعون وصفحات متخصصة بالعملات.

وقال متعاملون بسوق العملات الأجنبية أن اليورو الاوروبي اختتم تداولات السوق عند 5.450 دينار، وسجل الباوند الاسترليني 6.07 دينار.

وارتفع سعر كسر الذهب عيار 18 إلى 138 دينارا، ليرتفع 8 دينار عن إغلاق تعاملات السوق أمس.

ويأتي الارتفاع بعد أن قامت الجمارك بتأجيل قرار “ضوابط استيراد السلع” تأجيل تطبيق قرار منع دخول السلع والبضائع إلا بإجراءات مصرف ليبيا المركزي إلى الأول من فبراير المقبل بعد أن كان من المُقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع يناير القادم.