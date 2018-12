تعرف على المعدن الثمين الذي تخطى الذهب في السعر!

ارتفعت أسعار البالاديوم، وهو أحد المعادن الثمينة من مجموعة البلاتين متخطياً سعر الذهب، وذلك لأول مرة منذ عام 2002.

حيث ازداد سعر البالاديوم بنسبة 50 بالمئة خلال أقل من 4 أشهر، ليصل إلى مستواه القياسي، وأسفر عجز العرض والطلب الثابت بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من قبل المضاربين إلى زيادة سعر البالاديوم من 832 دولاراً مقابل الأوقية في منتصف أغسطس الماضي إلى 1236.56 دولار مقابل الأوقية في مداولات أمس الأربعاء.

وكان سعر الذهب قد استقر عند مستوى الـ 1235 دولاراً مقابل الأوقية بعد انخفاض قيمته أمام الدولار هذا العام، على خلفية الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

هذا ويذكر أن البالاديوم هو عنصر كيميائي من الجدول الدوري، ورمزه Pd، وله العدد الذري 46، وهو فلز انتقالي نادر، من مجموعة البلاتين، ويستخدم لصناعة المحولات الحفازة للسيارات، وكذلك في صناعة الالكترونيات الدقيقة وصياغة المجوهرات وغير ذلك.

