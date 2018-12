ترامب يدعو منظمة الأوبك مُجدداً لخفض أسعار النفط

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاءها إلى عدم خفض إنتاج النفط في العام المقبل لأن العالم لا يريد ارتفاعاً في أسعار النفط حسب وصفه.

حيث قال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر أمس الأربعاء:

“نأمل بأن تبقي أوبك تدفقات النفط كما هي ولا تكبحها، العالم لا يريد أن يرى ارتفاعاً في أسعار النفط ولا يحتاج إلى ذلك”.

هذا وتبحث الدول الأعضاء في أوبك وغير الأعضاء هذه الأيام تمديد اتفاقية خفض الإنتاج النفطي للعام 2019 بمقدار لا يقل عن 1.3 مليون برميل يوميا وسط خلافات بشأن مستوى التخفيض.

