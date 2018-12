وزير الطاقة السعودي يرد على طلب ترامب بحدة وغضب

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس في رده على تصريحات سابقة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا فيها “أوبك” لعدم تقليص الإنتاج وطلب من الدول المنتجة للنفط خفض أسعاره أنه يحتاج لإذن من أحد لتقليص إنتاج النفط.

حيث توقع الفالح وصول إنتاج بلاده من النفط إلى ما بين 10.7 و10.8 مليون برميل يومياً في ديسمبر الجاري، مضيفاً أنه يجب الاتفاق على تخفيضات الإنتاج من جانب دول أوبك+ لفترة أطول لا تقل عن ستة أشهر.

كما قال وزير الطاقة خالد الفالح:

“لا يوجد اتفاق حتى الآن على خفض الإنتاج، ونحن مرتاحون لأسعار النفط الحالية، ولا نريد إحداث أي صدمة في سوق النفط”.

مضيفاً:

“خفض الإنتاج بمليون برميل يومياً سيكون كافياً لـ أوبك بلاس، ونحن مرتاحون لأسعار النفط الحالية، ومن المهم مشاركة كل المنتجين من خارج أوبك بأي اتفاق لخفض الإنتاج”.

