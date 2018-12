قال مندوب في أوبك، إن المنظمة توصلت اليوم الخميس، إلى اتفاق أولي لخفض إنتاج النفط، لكن لا يوجد رقم نهائي بعد.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، قال في وقت سابق، إن منظمة البلدان المصدرة للبترول بحاجة إلى مشاركة روسيا غير العضو بالمنظمة في التخفيضات. وقال إن من المرجح أن تتخذ أوبك وحلفاؤها قرارًا نهائيًا بحلول مساء غدٍ الجمعة.

