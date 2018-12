نشرت المفوضية الأوروبية العديد من المقترحات لتعزيز دور اليورو على المسرح العالمي. أحد هذه التدابير هو استخدام اليورو بدلاً من الدولار في المعاهدات الدولية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة.

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان صحفي: “لا تزال التجارة الأوروبية تتداول باستخدام الدولار الأميركي، حتى في بعض الأحيان الدول الأوروبية فيما بينها، وهذا يسبب مخاطر للعملة والسياسة على حد سواء”.

كما أيدت المفوضية الأوروبية التوصيات الخاصة بانتشار أوسع لعملة اليورو ودعت الدول الأعضاء في المنظمة إلى استخدام اليورو “في المجالات الاستراتيجية”.

وفي الوقت نفسه، تسعى الشركات الروسية للتخلص من العملة الأميركية. لقد أطلق الاقتصاديون على هذا الاتجاه بداية “إضفاء الطابع الديموغرافي على الاقتصاد”.

The post اقتراح أوروبي لتعزيز دور اليورو على المسرح العالمي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا