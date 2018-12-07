ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018، الساعة 09:00 القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.970 دينار
|4.950 دينار
|اليورو
|5.430 دينار
|5.350 دينار
|الجنية الاسترليني
|6.070 دينار
|5.990 دينار
|الليرة التركية
|0.910 دينار
|0.830 دينار
|الدينار التونسي
|1.550 دينار
|1.470 دينار
|الجنية المصري
|0.2625 دينار
|0.2545 دينار
|الدولار الكندي
|3.750 دينار
|3.670 دينار
|الدينار الاردني
|6.750 دينار
|6.680 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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