أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق السوداء اليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والذهب والفضة وبطاقات الفيزا مقابل الدينار الليبي في ختام السوق السوداء ليوم الجمعة 7 ديسمبر 2018، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي 4.980 دينار

اليورو الأوروبي 5.450 دينار

الجنية الإسترليني 6.050 دينار

الليرة التركية 0.910 دينار

الدينار التونسي 1.550 دينار

الجنية المصري 0.2625 دينار

الدولار الكندي 3.750 دينار

الدينار الاردني 6.750 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.980 دينار

كسر الذهب عيار 18 = 138 دينار

كسر الفضة = 1.76 دينار

بطاقات الفيزا 500 دولار 4.250 دينار

بطاقات الفيزا 10 الف دولار = 4.40 دينار

ملاحظة: يرجى مراعاة أن الأسعار تتغير من وقت لآخر أثناء اليوم ومن مدينة لأخرى.