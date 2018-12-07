السراج يبحث مع مؤسسات مالية بالكويت إعادة إعمار ليبيا

بحث رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع مدير الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ورئيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي؛ مساهمة الصندوقين في تنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية ضمن برامج إعادة الإعمار في ليبيا.

وقال السراج خلال اللقاء إن طموح ليبيا في إعادة الإعمار كبير، ويحتاج إلى تعاون ودعم المؤسسات المالية الكبرى وشركات الاستثمار، وفق قوله.

من جانبهما أبدى مسؤولا الصندوقين ترحيبهما بالمساهمة في إنعاش الاقتصاد الليبي وبرامج الإعمار، حيث جرى الاتفاق على التواصل وعقد اجتماعات على مستوى الخبراء مع المؤسسات الليبية ذات العلاقة.

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