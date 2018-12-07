الدولار يرتفع رغم الضغوطات وتراجع اليورو من أعلى مستوى

لندن (رويترز) – ارتفع الدولار الأمريكي والين يوم الخميس بعد إلقاء القبض على مسؤولة تنفيذية كبيرة في عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي بكندا مما يثير المخاوف من توترات تجارية جديدة بين الولايات المتحدة والصين.

وتعرض الدولار لضغوط في الآونة الأخيرة بسبب القلق من احتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر يقيس أداء الدولار مقابل سلة من ست عملات منافسة 0.2 بالمئة إلى 97.202. وتراجع مؤشر العملة الأمريكية 0.4 بالمئة هذا الأسبوع لكنه منخفض 0.5 بالمئة فحسب عن أعلى مستوى في 17 شهرا 97.693 الذي لامسه في 12 نوفمبر تشرين الثاني.

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وزاد الين، الذي يقبل المستثمرون على شرائه عادة في أوقات الاضطراب بالسوق، 0.2 بالمئة مقابل الدولار إلى 113.05 ين، وحقق ارتفاعا مقابل معظم العملات الأخرى.

وهبط الدولار الاسترالي، الذي يتأثر بتقلب المعنويات تجاه المخاطر، 0.7 بالمئة إلى 0.7220 دولار أمريكي.

وتراجع اليورو قليلا إلى 1.1328 دولار بعد هبوطه من أعلى مستوى هذا الأسبوع البالغ 1.1419 دولار والذي سجله يوم الثلاثاء.