سعر الذهب بصدد تحقيق أفضل سعر له منذ 5 أشهر

بنجالورو (رويترز) – ارتفعت أسعار الذهب يوم الجمعة وتتجه صوب تحقيق أفضل أداء أسبوعي في 15 أسبوعا، في الوقت الذي ينخفض فيه الدولار بفعل تجدد التكهنات بشأن توقف وشيك في دورة تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) للسياسة النقدية.

وبحلول الساعة 0717 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1238.37 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن بلغ أعلى مستوى في نحو خمسة أشهر عند 1244.32 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. ومع ارتفاعه بنحو 1.5 بالمئة هذا الأسبوع، يبدو الذهب متجها لتحقيق أفضل مكاسبه منذ الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس آب.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أيضا قليلا إلى 1243.8 دولار للأوقية.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيرا يذكر عند 14.47 دولار للأوقية فيما تراجع البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1197.76 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين قليلا إلى 787.30 دولار للأوقية، ليواصل خسائره للأسبوع الخامس على التوالي. وهبط البلاتين نحو 1.3 بالمئة هذا الأسبوع.

في غضون ذلك، يواجه مؤشر الدولار صعوبات مع تعرضه لضغوط جراء المخاوف بشأن عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الأجل الطويل.