أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق السوداء اليوم الجمعة 7/12/2018 وسعر الذهب والفضة

سجل سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 6 ديسمبر 2018 استقرره على الارتفاع في ختام تعاملات السوق السوداء وبلغ سعر الدولار اليوم 4.980 دينار.

ووفقا لمتعاملين ومتداولون فقد صعد اليورو الاوروبي مقابل الدينار الليبي في ختام تعاملات السوق الموازي اليومية وبلغ سعره اليوم 5.450 دينار.

بدوره تراجع سعر الجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبى بشكل طفيف خلال ختام التعاملات للسوق الموازية وبلغ سعره اليوم 6.050 دينار.

وفيما يلي اخر اسعار العملات مقابل الدينار بالسوق الموازي اليوم تحديث2

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 4.970 دينار 4.950 دينار اليورو 5.430 دينار 5.350 دينار الجنية الاسترليني 6.070 دينار 5.990 دينار الليرة التركية 0.910 دينار 0.830 دينار الدينار التونسي 1.550 دينار 1.470 دينار الجنية المصري 0.2625 دينار 0.2545 دينار الدولار الكندي 3.750 دينار 3.670 دينار الدينار الاردني 6.750 دينار 6.680 دينار

> اخر اسعار الذهب والفضة

سعر كسر الذهب عيار 18 = 138 دينار

سعر كسر الذهب عيار 21 = 161 دينار

سعر كسر الذهب عيار 24 = 184 دينار

كسر الفضة = 1.76 دينار

> اسعار الصكوك

بطاقات الفيزا 500 دولار = 4.250 دينار كاش

بطاقات الفيزا 10000 دولار = 4.400 دينار

دولار بالشيك المصدق – دينار ليبي

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر ” ويتم تحديث الاسعار دورياً في حال تغيرت”.