الدينار الليبي ينخفض في تعاملات السوق السوداء من أعلى مستوى له

انخفض سعر الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي نهاية الأسبوع بعد ارتفاعه ارتفاعا ملحوظا الأيام الماضية بالسوق الموازية لأعلى مستوى له خلال عام.

وأفادت مصادر من السوق الموازية بإرتفاع سعر صرف الدولار الخميس، إلى أربعة دنانير وتسعمائة وسبعون درهما “4.970” في السوق السوداء.

كما ارتفع اليورو إلى خمسة دنانير وأربعمائة وثلاثين درهما “5.430” ، أما الدينار التونسي فبلغت قيمته دينارا وخمسمائة وخمسين درهما “1.550”.

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وتخلى الدولار عن حاجز الـ5 دينار بعد إستقراره عندها منذ عدة أشهر بعد إعتماد المجلس الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية والنقدية .

ويقول الخبراء الاقتصاديين أن الاعتمادات التي شرع المصرف المركزي بتغطيتها قلصت من الحاجة لشراء الدولار الأمريكي من السوق الموازي نتيجة لارتفاع المعروض من المصرف المركزي مؤكدين ان استمرار الانخفاض مرهون بالاستمرار في منح الاعتمادات.