“قرار الجمارك” يرفع أسعار العملات الأجنبية

أغلقت السوق السوداء في طرابلس، أمس الخميس، على ارتفاع ملحوظ للدولار أمام الدينار الليبي، إذ سجل 4 دنانير و970 درهما للدولار، مرتفعا بنحو 120 درهما على سعر الافتتاح.

كما سجل اليورو ارتفاعا عند إغلاق السوق بقيمة 5 دنانير و430 درهما لليورو، الأمر الذي دفع بسعر الذهب كسر عيار 18 للغرام للارتفاع إلى 138 دينارا مع إغلاقات السوق الخميس.

وفي ذات السياق، كشف مصدر من السوق السوداء في طرابلس لـ 218 أن هذا الارتفاع جاء نتيجة إصدار الإدارة الفنية في مصلحة الجمارك بطرابلس قراراً يقضي بتأجيل موعد تطبيق قرار منع توريد السلع والبضائع إلا باعتمادات عن طريق مصرف ليبيا المركزي إلى الأول من فبراير بدلاً من الأول من يناير2019.

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