مصادر تكشف مصير ليبيا من “خفض أوبك”

كشفت مصادر اقتصادية مُطلعة أنه من المُرجح أن تحصل ليبيا اليوم على إعفاء من خفض الإنتاج، من منظمة أوبك التي يجتمع أعضاؤها لليوم الثاني في فيينا.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز” عن المصادر ذاتها، فإن الأعضاء توصلوا يوم أمس الى اتفاق مبدئي بشان خفض الانتاج إلا أن حجم الكمية من المتوقع أن يصدر اليوم.

وتدفع السعودية الأعضاء لاعتماد خفض الإنتاج كما طالب وزير الطاقة والصناعة السعودي خالد الفالح روسيا بخفض كبير للإنتاج في محاولة لمواجهة الضغوط التي يوجهها السوق العالمي من تخمة في المعروض.

وتسببت هذه التخمة في انخفاض سعر برميل النفط من 86 دولار للبرميل في أكتوبر إلى 60 دولار في بعض أوقات شهر ديسمبر.

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