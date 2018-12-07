انقضاء موعد مراجعة حسابات المركزي

تقرير 218

انقضت الفترة الزمنية التي أعلن عنها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، للبدء في مراجعة دولية لحسابات مركزي طرابلس برئاسة المحافظ الصديق الكبير، ومركزي البيضاء، برئاسة علي الحبري.

وكان سلامة قد كشف عن المراجعة خلال مؤتمر باليرمو في الـ13 من نوفمبر الماضي، إذ قال إنه “بعد ثلاثة أسابيع تبدأ المراجعة الدولية مع المصرف المركزي بقطبيه في طرابلس والبيضاء.

وبمرور المدة المعلن عنها لم يكشف المركزي أو البعثة الأممية عن أي مراجعات حتى اللحظة ليطرح السؤال نفسه، فهل بدأت المراجعة بشكل سري أم أنها تأخرت لترتيبها بشكل جيد.

وسبق أن أكد مصدر خاص لـ 218 أن لجنةً ستُشكل من المركزي في طرابلس والبيضاء بالإضافة للممثل عن البعثة الدولية لاختيار شركة دولية لتكون مُختصة بإجراء المراجعة.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم اختيار رئيس فريق طباعة العملة في مركزي البيضاء علي الجهاني كعضو في اللجنة، بينما رجح ذات المصدر أن يتم اختيار فتحي عقوب عضوا في اللجنة ممثلا عن مركزي طرابلس.

يُشار إلى أن مُحافظا قطبي المركزي قد رحّبا بطلب رئيس المجلس فائز السراج في يوليو الماضي بدعوة الأمم المتحدة لتشكيل فريق مراجعة دولي لمصروفات البنك المركزي.

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