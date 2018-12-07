مؤسسة النفط تطالب برفع أجور عامليها في ميزانيتها المقترحة لـ2019

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط، بتنفيذ زيادة أجور جميع عاملي قطاع النفط والغاز بنسبة 67 بالمئة، وذلك خلال تقديم ميزانيتها التشغيلية الرسمية لعام 2019 إلى وزارة المالية.

ورحبت المؤسسة في بيان لها اليوم الجمعة، بالقرار الصادر عن ديوان المحاسبة الليبي بسحب اعتراضه عن صرف رواتب عمال قطاع النفط والغاز لشهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بحسب ما نشرت المؤسسة على موقعها الرسمي.

ويأتي ذلك في أعقاب المراسلات التي وجهتها المؤسسة الوطنية للنفط خلال تلك الفترة إلى وزارة المالية بصفتها المسؤولة عن دفع رواتب موظفي القطاع العام.

وكان مجلس إدارة المؤسسة قد أدان بشدة هذا التأخير في صرف الرواتب، مطالبا الجهات المسؤولة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع تكرار هذا التأخير.

وفي هذا السياق قال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله: “لقد حقق موظفونا إنجازات مذهلة خلال العام المنصرم بفضل تضحياتهم وعزيمتهم، رغم التحديات الوطنية المستمرة، ونجحنا في تحقيق أعلى مستوى للإيرادات منذ خمس سنوات”.

وأكد صنع الله، وفق ما نقل البيان، أنه من غير المقبول إطلاقا أن يواجه موظفي المؤسسة الوطنية للنفط مثل هذا التأخير، داعيا وزارة المالية وديوان المحاسبة إلى صرف مرتبات الموظفين على الفور.

وكانت الحكومة المؤقتة برئاسة علي زيدان قد أصدر في 24 أكتوبر 2013 قرارها رقم 642 يقضي بزيادة موظفي مرتبات جميع العاملين بقطاع النفط والغاز، ولكن تنفيذ هذا القرار توقف بموجب المادة 29 من القانون رقم 13 لسنة 2014 بشأن اعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2014، الصادر من المؤتمر الوطني العام.

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