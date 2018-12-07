اقتصاد

مساعٍ لإعادة شركات الإسكان إلى ليبيا

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

صرّح وكيل شؤون الإسكان بوزارة الإسكان والمرافق صلاح الرقيعيط عن مساع لعودة الشركات الأجنبية العاملة في المجال العقاري، مبيناً أن هناك اتصالات مع شركات تركية للعودة من أجل استكمال مشاريع الإسكان المتوقفة والتي يصل إجمالي قيمة أعمالها إلى مليار دولار.

وأشار الرقيعي إلى أن سبب عدم عودة الشركات حتى الآن هو الظروف الأمنية التي تقف عائقاً لاسيما في المنطقة الجنوبية.

كما أوضح أن مختلف مشاريع الإسكان والمرافق تتراوح نسب إنجازها ما بين 40 إلى 80%.

وفي مساع متصلة، أعلن مدير مصرف السراي نعمان البوري عن اعتزام إنشاء صندوق للاستثمار العقاري في ليبيا برأس مال يبلغ 250 مليون دينار لتمويل المشاريع الإسكانية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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