مساعٍ لتطوير القطاع المصرفي الليبي

أعلنت إدارة المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي في ليبيا عن إطلاق دورته الثانية في الـ19 من ديسمبر الجاري.

وأشار المنتدى في بيان صحفي أن أعماله ستركز على متابعة تنفيذ التوصيات التي اعتمدتها الدورة الأولى وعلى رأسها دعم وسائل الدفع الإلكتروني وآلية تطويرها، إضافة لبحث تمويل المشروعات الصغيرة، حيث سيطلق مصرف التجارة والتنمية برنامجاً لتمويل المشاريع الصغرى ومتناهية الصغر بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون دينار.

وتعتزم إدارة المنتدى إقامة معرض للمؤسسات والمصارف والشركات الراعية والشركات المساندة للخدمات المصرفية.

يشار إلى أن المنتدى أبرز حدثا حواريا مصرفيا يجمع بين مجموعة من المصارف الليبية بشكل سنوي لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي والمصرفي في ليبيا.

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