أوبك تعفي ليبيا من خفض الإنتاج

قررت أوبك، اليوم الجمعة إعفاء ليبيا من خفض الإنتاج إلى جانب دولتي إيران وفنزويلا بينما لم ترد أي أخبار عن دولة نيجيريا التي تم إعفاؤها إلى جانب ليبيا في عام 2016.

وجاء هذا القرار بعد يومين من مباحثات أجرتها الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط في فيينا.

واتفقت الدول الأعضاء على خفض 800 ألف برميل من الإنتاج اليومي، بينما توصلت أوبك إلى اتفاق مع الدول المستقلة على خفض الإنتاج بــ400 الف برميل يوميا ليكون إجمالي الخفض العالمي 1.2 مليون برميل.

ومن شأن قرار خفض الإنتاج أن يرفع من أسعار برميل النفط بعد حدوث تخمة في المعروض خلال شهر نوفمبر الماضي ما تسبب في هبوط الأسعار عن مستويات 60 دولارا للبرميل بعد أن تجاوز سعر البرميل في مطلع أكتوبر الـ86 دولارا.

وكشفت أوبك خلال اجتماعها اليوم أن أبريل المُقبل سيكون موعداً لاجتماع الدول الأعضاء لمتابعة تأثيرات خفض الإنتاج على السوق العالمية ودراسة إمكانية خفض الإنتاج أو تحريره.

ويحمي إعفاء ليبيا من قرار خفض الإنتاج خطة المؤسسة الوطنية للنفط التي أعلنت عن انتعاشة في عمليات الإنتاج اليومية التي وصلت إلى 1.3 مليون برميل بحسب تقارير رسمية ما يعني تدفق أكبر للأموال التي من شأنها أن تدعم خطة الإصلاح الاقتصادي.

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