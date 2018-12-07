اجتماع طارئ عقب تصنيف ليبيا ضمن (51) دولة في العالم تعاني من انعدام الأمن الغذائي الحاد

البيضاء 07 ديسمبر 2018(وال)- عقب صدور التقرير السنوي لمنظمة الزراعة والأغذية بالأمم المتحدة (الفاو) بشأن حالة الأمن الغذائي في دول العالم الثالث والذي صنفت فيه ليبيا ضمن (51 )دولة في العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

قامت الهيئة العامة للزراعة والثروة الحيوانية والبحرية بالحكومة الليبية المؤقتة بعقد اجتماع طارئ حضره مختصين بجامعة عمر المختار، ومركز البحوث الزراعية والحيوانية، وعدد من الخبراء والاستشاريين لتنسيق الجهود والخطوات إزاء هذه الأزمة.

وعكف المجتمعون على مناقشة مستفيضة للتقرير حيث أتفق الحاضرون على البدء في الإعداد للملتقى الوطني للأمن الغذائي في ليبيا، يدعى إليه عدد من المسئولين في كافة المؤسسات العلمية والتنفيذية والأكاديمية ومندوبون عن المنظمات الدولية والإقليمية ونخب وطنية متميزة.

كما وسيدعى للملتقى أعضاء عن لجنتي الأمن القومي والشئون الاقتصادية إضافة إلى ممثلين عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وذلك كمحاولة من هيئة الزراعه لوقف حالة التردي في أوضاع الأمن الغذائي في ليبيا؛ وتحديد الاستراتيجيات المطلوبة لإعادة استقراره.( وال – البيضاء) س ع / ع ع

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