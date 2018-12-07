“أوبك” تستثني ليبيا من خفض إنتاج النفط

اتفقت منظمة “أوبك”، الجمعة، على تقليص إنتاج النفط أكثر مما توقعته السوق بإجمالي 1.2 مليون برميل يوميا، مستثنية ليبيا وإيران وفنزويلا.

وأكدت وكالة رويترز أن أسعار النفط قفزت نحو 5% لتتجاوز 63 دولارا للبرميل، موضحة أن محادثات “أوبك” استمرت يومين في العاصمة النمساوية فيينا، وخلصت إلى تخفيض الإنتاج بمقدار 800 ألف برميل يوميا بدءا من يناير القادم، وأن الحلفاء غير الأعضاء سيُسهمون فيها بتخفيضات قدرها 400 ألف برميل يوميا إضافية.

يذكر أن أسعار النفط شهدت هبوطا ملحوظا في الأسعار خلال نوفمبر الماضي؛ بسبب زيادة السعودية إنتاجها من النفط.

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