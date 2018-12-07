منذ شهرين.. الدولار نحو أكبر هبوط أسبوعي

استقر سعر الدولار الجمعة، بعد انخفاض كبير يوم أمس، وبالرغم من ذلك إلا أنه قد يتجه نحو مزيد من التراجع إثر صدور تقرير الوظائف الأميركية، والذي أظهر تباطؤ في النمو بشهر نوفمبر.

وفق لرويترز، فإن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، استقر عند 96.83، إلا أنه على أساس أسبوعي يبدو أن الدولار يتجه لتسجيل أكبر انخفاض في أكثر من شهرين.

هذا واستقر الدولار مقابل اليورو عند 1.1371 دولار، في حين ارتفع بشكل طفيف مقابل الين الياباني مسجلا زيادة بنسبة 0.1% ليصل سعره إلى 112.79 ين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا