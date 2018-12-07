السوق الموازية: ارتفاع جديد للدولار ويتجاوز حاجز الـ5 أمام الدينار الليبي

سجل سعر الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي اليوم الجمعة تراجعاً جديداً بعد تسجيله ارتفاعا ملحوظا الأيام الماضية بالسوق الموازية ليتخلى عن المزيد من مكاسبه.

وأفادت متابعون من السوق السوداء على غرف الواتساب بإرتفاع سعر صرف الدولار مساء اليوم الجمعة إلى 5.050 دينار, بعد أن سجل 4.990 ديناراً بعد عصر اليوم.

واستقر اليورو عند “5.450” دينار ، أما الدينار التونسي فبلغت قيمته دينارا وخمسمائة وخمسين درهما “1.550” دينار.

وليعاود الدولار الارتفاع فوق حاجز الـ5 دينار من جديد بعد أن كان قد تخلى عنه خلال الايام الماضية منذ إستقرار عندها منذ عدة أشهر بعد إعتماد المجلس الرئاسي لعدد من الاصلاحات الاقتصادية والنقدية .

ويقول الخبراء الاقتصاديين أن الاعتمادات التي شرع المصرف المركزي بتغطيتها قلصت من الحاجة لشراء الدولار الأمريكي من السوق الموازي نتيجة لارتفاع المعروض من المصرف المركزي مؤكدين ان استمرار الانخفاض مرهون بالاستمرار في منح الاعتمادات.