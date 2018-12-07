بنغازي تحتضن منتدى تطوير القطاع المصرفي

أعلنت إدارة المنتدى السنوي لتطوير القطاع المصرفي ليبيا أن الدورة الثانية للمنتدى ستنطلق في بنغازي يومي 19، 20 من ديسمبر الجاري.

وأوضح المنتدى في بيان صحفي أن أعمال الدورة الثانية ستتركز على عدة محاور من بينها متابعة تنفيذ التوصيات المعتمدة في الدورة الأولى إضافة إلى بحث ومناقشة نماذج الدفع الإلكترونية المعمول بها حاليا وعرض تصورات عملية لمستقبل الدفع الإلكتروني بديلا للتعامل النقدي في ليبيا ، إضافة إلى التطرق للخطوات الفعلية للمصارف في دعم المشروعات الصغرى ومتناهية الصغر والتحفيز لدعم هذه المشاريع لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني .

ويجمع المنتدي في نسخته الثانية عددا من كبار المصرفيين الوطنيين ومن العالم العربي إضافة إلى خبراء ومتخصصين من جهات إقليمية ودولي .

ومن المقرر أن يعقد على هامش المؤتمر اجتماع مغلق لبحث تأسيس اتحاد المصارف الخاصة في ليبيا .

وكان المؤتمر في نسخته الأولى قد أحال جملة من التوصيات للجهات المعنية وقد تم العمل ببعضها ضمن جملة الاجراءات التي اتخذت لحل الأزمة المصرية في ليبيا، ويعد المنتدي الاقتصادي أحد المبادرات المستقلة التي تناقش مشاكل القطاع المصرفي برعاية عدد من المصارف الليبية.

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